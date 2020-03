Come fare la pizza in casa: la ricetta per l’impasto

L’emergenza coronavirus ha cambiato le abitudini di milioni di italiani, costretti a rimanere in casa per giorni consecutivi. Una novità che spinge a reinventarsi, a trovare nuovi stimoli per non cadere preda della noia. Fino al 3 aprile si può sperimentare, migliorare, e perché no: trovare una nuova passione.

In questo caso ci viene incontro la cucina, sempre più apprezzata grazie ai programmi culinari che da anni ormai scalano le vette degli ascolti televisivi. Per chi già da tempo cucina o per chi vuole cimentarsi ora, questa quarantena forzata può essere l’occasione giusta per buttarsi. E perché non iniziare dalla pizza, piatto per eccellenza della nostra terra. Di seguito qualche trucco per preparare l’impasto.

Pizza in casa, come prepararla

Cosa fondamentale ovviamente: gli ingredienti. Questi quelli necessari: farina bianca (500 grammi), lievito di birra (circa 15 grammi), olio (20 millilitri), 10 grammi di sale e 250 millilitri di acqua, Una volta acquisiti gli ingredienti necessari si parte con la preparazione dell’impasto, per poi farcire la pizza a nostro piacimento.

Primo passo: sciogliere il lievito in acqua a temperatura ambiente, poi disporre la farina a fontana sui cui versare gradualmente l’acqua con lievito preparata in precedenza. Sempre gradualmente è necessario aggiungere gli ingredienti sopra elencati ed infine l’olio. Dopo aver lavorato la pasta si otterrà un panetto da coprire con un canovaccio per almeno un’ora e mezzo. Quanto l’impasto sarà cresciuto del doppio stenderlo per dare la forma che desideriamo. Ultimo passo la cottura: in forno bastano circa 20 minuti.