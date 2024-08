Come ottenere il rimborso IRPEF per gli eredi

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per gli eredi che vogliono ottenere il rimborso IRPEF spettante a una persona deceduta. Gli eredi possono scegliere di presentare la dichiarazione dei redditi del defunto o, in alternativa, inviare un’apposita istanza all’ufficio territoriale competente.

Nel caso in cui la persona deceduta abbia percepito nel 2023 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione o redditi assimilati, gli eredi possono utilizzare il modello 730/2024, anche in versione precompilata. Per tutti gli altri tipi di reddito, sarà necessario presentare il modello Redditi entro il 31 ottobre 2024.

Se invece la dichiarazione di successione non è stata presentata o in caso di successione testamentaria, è necessario inviare una richiesta di rimborso. Questa può essere effettuata online, utilizzando il portale dell’Agenzia delle Entrate e seguendo la procedura “Richiesta rimborso”, o offline, prenotando un appuntamento presso l’ufficio delle Entrate competente.

Per completare la richiesta di rimborso, gli eredi devono preparare una serie di documenti, come la dichiarazione per attestare la loro qualità di eredi e la delega per l’incasso, nel caso in cui la quota debba essere destinata a un altro erede. Se gli eredi decidono di rinunciare alle somme spettanti, possono comunicarlo direttamente tramite il servizio web dell’Agenzia delle Entrate.

Se non c’è un testamento e la dichiarazione di successione è stata già presentata, l’eredità viene devoluta automaticamente per legge, e gli eredi riceveranno il rimborso IRPEF senza ulteriori adempimenti. In questo scenario, le somme spettanti vengono distribuite in base alla quota ereditaria di ciascun erede, che può includere coniugi, discendenti, ascendenti in linea retta, fratelli, sorelle e altri parenti fino al sesto grado.

Per visualizzare la dichiarazione dei redditi del deceduto, gli eredi devono ottenere un’abilitazione tramite il servizio online dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le proprie credenziali personali. Maggiori informazioni, modelli di documenti e istruzioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Consultare il portale è importante per avere tutte le informazioni necessarie e per scaricare i moduli richiesti.

