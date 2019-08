Come salvare la foto su Instagram su PC

Salvare le foto su Instagram è uno dei meccanismi che più di altri tengono incollati tantissimi utenti del noto social network. Del resto, come si evince chiaramente, Instagram si fonda, essenzialmente, nella sua anima portante, sulle foto.

Chi va su Instagram, chi si attrezza con stories sempre più ricche, fa delle foto la base, il clou, l’essenza di Instagram. E se queste foto rischiassero di perdersi? Ecco perché è necessario e importante salvare le foto.

Ma come si fa? Ecco come. Esistono tecniche molto semplici e rapide da eseguire.

Ecco come si salvano le foto di Instagram via PC

In primo luogo, quando si decidere salvare le foto di Instagram bisogna sapere che le tecniche, ancorché facili, sono diverse da dispositivo a dispositivo. Mobile è una cosa, ad esempio, e da PC un’altra. In questo caso, comunque, la procedura è semplice. Il concetto di base è quello di fare un piano di salvataggio efficace. Ma come?

bisogna dunque seguire una serie di semplici consigli. Per salvare le foto da Instagram le strade cambiano in base al dispositivo che si vuole usare per farlo. Ad esempio per salvare le foto di Instagram da PC è sufficiente collegarsi alla pagina di Instagram.com.

Se viene richiesto di inserire le credenziali di accesso all’account basta loggarsi: dopodichè ci si trova di fronte a una schermata che recita “Ottieni una copia dei contenuti che hai condiviso su Instagram”.

In pratica c’è uno spazio in cui inserire l’indirizzo e-mail che sar quello a cui il sistema invierà un link con il backup delle immagini. Poi viene richiesto l’accesso di nuovo con la password dell’account e occorre premere su “Richiedi il download”.

A seconda dei dati che il sistema andrà ad elaborare e delle richieste ricevute potrebbero essere sufficieni anche 48h per inviarli.

Quando si riceve finalmente l’email da Instagram con l’archivio non si dovrà fare fare altro che seguire le istruzioni presenti nel messaggio. Di norma queste indicazioni prevedono la necessità di cliccare sul link ricevuto e attendere il caricamento della pagina. Qui occorrerà solo fare tap su “Scarica i dati” e attendere il download delle immagini.

Il social network che si basa proprio sulla condivisione di immagini autentiche di tutto ciò che ci piace o facciamo nel corso della giornata permette di ottenere bellissime foto grazie ai numerosi filtri ed effetti personalizzabili da aggiungere agli scatti.

Per fortuna se vuoi evitare di occupare spazio utile per altri file puoi evitare di conservare le tue che condividi in un album nella galleria, ma puoi salvare foto da Instagram soltanto quando ne hai bisogno. È probabile infatti che per il giorno del tuo compleanno, per realizzare un video di ricordi da mostrare agli amici o per qualsiasi altro motivo tu voglia riutilizzare vecchie foto che hai sul profilo.

Salvare le immagini da Instagram non è per niente difficile e artificioso, anzi. Grazie ad una pratica funzione integrata nella stessa app potrai facilmente salvare foto sul tuo smartphone o PC per utilizzarle a tuo piacimento.