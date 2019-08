Come si cancella la cronologia su Instagram: ecco la guida semplice e completa

Tantissimi utenti, appassionati di social e, in particolare, di Instagram, tutti i giorni si trovano di fronte a tutta una serie di annose questioni di gestione delle impostazioni del social ed una delle più dibattute è, per esempio, la cronologia.

Molti sono gli utenti del social che si chiedono se, e come, sia possibile cancellare la cronologia Instagram. Ebbene, alla domanda non si può che rispondere affermativamente, aggiungendo che per cancellare la cronologia di Instagram, peraltro, l’iter è a dir poco semplicissimo. Come? Ecco quello che c’è da sapere.

Come si cancella la cronologia di Instagram: guida completa

Magari il cellulare capita nelle mani sbagliate oppure per ragioni di riservatezza e sicurezza diverse volete cancellare la vostra cronologia. Quale che sia la vostra ragione di fondo, non c’è problema: come è naturale che sia, Instagram permette di cancellare la cronologia con grande semplicità.

Del resto oggi il cellulare e i social sono elementi imprescindibili della nostra vita e la riservatezza è un elemento a dir poco sacro. Siamo spesso preoccupati che le nostre attività siano disturbate dalla curiosità altrui e spesso, sia il partner o chi per lui/lei, può essere spinto dal desiderio di dare un’occhiata di troppo.

Da qui spunta l’esigenza di cancellare la cronologia Instagram. Cancellare la cronologia di Instagram significa eliminare le ricerche che esegui su questo social per cercare altre persone, tag o luoghi. Il procedimento è semplice ma cambia a seconda del dispositivo e del sistema operativo.

Per cancellare la cronologia delle ricerche Instagram sul dispositivo Android è obbligatorio aprire l’applicazione e entrare nel proprio profilo: si riesce cliccando sull’omino in basso a destra.

Da qui si passa all’icona ? e si va su “Impostazioni”. Infine, si passa a “Sicurezza” e su “Cancella la cronologia delle ricerche”. Da quel momento basta dare conferma e ecco fatto: via all’eliminazione della cronologia ricerche su Instagram.

Per controllare, basta andare su “Ricerca” facendo tap sulla lente d’ingrandimento.

Per chi possiede un iPhone o un iPad si può cancellare tutta la cronologia in un solo colpo o procedere alla rimozione di ogni singola voce.

Per farlo in un solo momento si entra nel proprio profilo e con un tap sull’icona a forma di omino si accede: poi si va su Impostazioni, si seleziona la voce “Sicurezza” e si passa a “Cancella la cronologia delle ricerche”.

Invece, per eliminare una singola voce dalle ricerche recenti su iOS si deve entrare nella sezione Esplora: qui si selezione l’elemento, tra account, hashtag e luoghi, che interessa, si procede con la rimozione della voce scelta cliccando sulla piccola x a lato e il gioco è fatto.

La cronologia Instagram può essere cancellata anche utilizzato il computer, via browser. Come? Ci si logga su instagram.com e e si accede al proprio profilo social. Si va su Impostazioni e “Privacy e sicurezza”. e ancora su “Visualizza i dati dell’account”, e ancora su “Cronologia delle ricerche” > “Visualizza tutto”. A questo punto basta un clic su “Cancella la cronologia delle ricerche”.