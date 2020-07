Come si chiamano Inter e Milan in PES 2021: l’annuncio di Konami

Inter e Milan cambiano nome, sì, ma solo nel mondo virtuale. È notizia di pochi giorni fa, infatti, della scadenza della licenza tra le due squadre milanesi e Konami. In PES 2021 i due club cambieranno nomi e non avranno né maglia né stadi ufficiali. Un cambio netto che interrompe la continuità avuta negli ultimi anni tra PES e Serie A.

Con due comunicati distinti Konami ha reso noti i nuovi nomi nuovi di Inter e Milan: “Il nostro accordo di licenza con l’FC Internazionale Milano scadrà e questo club non comparirà nell’aggiornamento della stagione PES 2021 di eFootball. In questa stagione, incoraggiamo gli utenti a godersi le partite con la Lombardia NA, un club originali PES che presenta giocatori con nomi reali”.

Questo invece per quanto riguarda il Milan: “Il nostro accordo di licenza con l’AC Milan scadrà e questo club non comparirà nell’aggiornamento della stagione di eFootball PES 2021. In questa stagione, incoraggiamo gli utenti a godersi le partite con MILANO RN, club originale di PES che presenta giocatori con nomi reali”.

Milano RN e Lombardia NA: questi i nomi delle due milanesi in PES 2021. Non è ancora dao sapere se Konami riuscirà a strappare l’accordo di licenza per le prossime edizioni. Per ora i tifosi dei due club dovranno accontentarsi delle fattezze fittizie della loro squadra del cuore.