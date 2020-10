Come si cura un giardino? I consigli della Soradis S.I.A.

Come si cura un giardino? È la domanda che si pongono tutti quelli che hanno deciso di compare magari una casetta con tanto di spazio verde dove far scorrazzare i propri figli o invitare gli amici a cena. Ovviamente avere un giardino fa il suo effetto, è una comodità in più e permettere anche di dare sfogo alla propria fantasia per quanto riguarda la composizione di piante e alberi.

È naturale però che per rendere al meglio lo spazio a propria disposizione e soprattutto curare le piante presenti nel proprio giardino ci si debba affidare a degli esperti del settore. Come Soradis S.I.A. S.r.l., azienda leader nella manutenzione periodica e/o straordinaria di parchi e giardini, sia pubblici che privati.

Non tutti infatti sanno che curare un giardino è un lavoro complicato e mai banale. Non a caso Soradis S.I.A. effettua potature e abbattimenti con piattaforma o con il metodo “tree climbing”. Inoltre l’azienda pone particolare attenzione a tutte le problematiche fitosanitarie delle essenze presenti.

I trattamenti più ricorrenti effettuati da Soradis S.I.A. S.r.l? La prevenzione dall’attacco del Punteruolo rosso, Corythuca Ciliata del Platano, Processionaria del Pino, ecc. Un lavoro che permette di prevenire l’inaccessibilità dei parchi e dei giardini sia pubblici che privati da parte delle persone e soprattutto dei bambini.

Articolo sponsorizzato da Soradis S.I.A. S.r.l.