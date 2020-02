Come si è infortunato Pavoletti? Dalla caduta in discoteca alla multa del Cagliari: tutte le ipotesi

Come si è infortunato Pavoletti? Dalla caduta in discoteca alla multa del...

“Il destino è crudele, ora non riesco a sorridere”. Questo il messaggio che Leonardo Pavoletti ha lasciato su Instagram per commentare tristemente la notizia del suo secondo infortunio nel giro di pochi mesi. Dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro a fine agosto, ecco un altro infortunio.

Stessa triste diagnosi: legamento crociato, ancora del ginocchio sinistro. Tradotto: stagione finita per l’attaccante del Cagliari. Un colpo durissimo per lui che stava tornando in campo, ad un passo dal ritorno. La luce in fondo al tunnel, poi di nuovo il crack. E il buio. E una domanda che ora persiste: come si è fatto male Pavoletti? Prendiamo in esame le varie ipotesi uscite in queste ore.

Il Cagliari multa Pavoletti, quanto c’è di vero?

A lanciare l’indiscrezione che avrebbe del clamoroso è l’Unione Sarda, che ha ricostruito il modo in cui Pavoletti avrebbe riportato il nuovo infortunio grave. Secondo il quotidiano sardo, l’attaccante del Cagliari si è infortunato nel corso di una serata all’interno di un locale molto in voga tra i calciatori.

Uno scivolone che avrebbe di fatto portato all’ennesima rottura del crociato del ginocchio sinistro. Il giocatore, a caldo, sempre secondo quanto riportato da l’Unione Sarda, non avrebbe provato alcun dolore, tanto da non accorgersi dell’infortunio. Cosa che ha fatto invece venerdì, quando gli è stata comunicata la rottura del legamento, per la quale il Cagliari sarebbe anche intenzionato a multarlo.