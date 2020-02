Come sta Papa Francesco? Ultime news su Bergoglio: è indisposto

Come sta Papa Francesco? Se lo stanno domandando tantissimi fedeli che in queste ore hanno appreso la notizia secondo cui Bergoglio oggi è un po’ indisposto. A causa del freddo preso ieri in Piazza San Pietro per l’udienza generale, infatti, il Papa avrebbe deciso di rinunciare alla celebrazione penitenziale di inizio Quaresima nella basilica di San Giovanni.

Il programma di Papa Francesco di oggi, 27 febbraio, prevedeva la partecipazione alla Basilica romana di San Giovanni in Laterano per la liturgia penitenziale di inizio Quaresima con il clero romano dove in questa occasione avrebbe anche avuto l’occasione di confessare alcuni sacerdoti. Tuttavia, a causa del suo stato di salute, Bergoglio avrebbe deciso di annullare questo appuntamento: Francesco ieri pomeriggio è stato impegnato alla processione del Mercoledì delle Ceneri all’Aventino e questo avrebbe causato i problemi di oggi per via del forte vento di tramontana che ha colpito la città di Roma nelle ultime ore.

Papa Francesco: stato di salute e ultime news

Lo staff medico che segue il Papa ha consigliato a Bergoglio di riguardarsi un po’, così come confermano i suoi collaboratori: “Il Papa è indisposto e non andrà questa mattina alla Basilica romana di San Giovanni in Laterano. Si tratta di una lieve indisposizione, per cui ha preferito restare negli ambienti vicini a Santa Marta. Gli altri incontri procedono regolarmente”.

La notizia relativa alla tosse e al respiro affannato di Papa Francesco hanno chiaramente preoccupato i fedeli, molti dei quali hanno subito accostato la notizia ai recenti casi di Coronavirus in Italia, tuttavia va precisato che lo stato di salute di Papa Francesco non è in alcun modo collegato al virus Covid-19, si tratta solo di una leggera indisposizione causata dal freddo preso ieri nei vari appuntamenti romani. Nel corso della giornata di ieri Papa Francesco ha pregato per i malati, per i medici e gli infermieri che stanno lavorando duramente nei vari ospedali d’Italia, soprattutto al Nord dove i contagi da Coronavirus sono numerosi.