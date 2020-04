Come un delfino, anticipazioni ultima puntata: come finisce la storia di Alessandro Dominici

Come un delfino, anticipazioni ultima puntata: come finisce la storia di Alessandro...

Come finisce Come un delfino? Che fine farà Alessandro? E gli altri? I quesiti sono molti, soprattutto per chi in queste ultime settimane ha seguito con attenzione a fiction con Raoul Bova protagonista. L’ultima puntata aveva lasciato molti punti sospesi: Alessandro, infatti, è finito in carcere, così come Nico.

E mentre l’istruttore è tornato a casa a casa in attesa del processo, il ragazzo era titubante nell’accettare la proposta degli Scalese, che per favorirli davanti al giudice gli avevano promesso una somma tale da potersi curare e tornare così a camminare. L’ultima puntata risponderà a queste domande e a molte altre, e vedrà il ritorno di personaggi importanti.

Cosa succede nell’ultima puntata

Premessa: le prossime anticipazioni potrebbero rovinare alcuni colpi di scena importanti dell’ultima puntata. A riequilibrare il processo mettendo gli Scalese spalle al muro, infatti, sarà Don Luca, il prete che ha riunito i ragazzi e che era scomparso da diverso tempo. Proprio grazie al suo contributo tutto volgerà al meglio.

Nico verrà aiutato con la sua operazione da Spartaco, che nel frattempo si è risvegliato dal coma. E Alessandro? Il giovane istruttore troverà ‘amore e sarà impegnato nel campionato nazionale, al quale potrebbe prendere parte addirittura da partecipante. Come finirà? Per scoprirlo appuntamento all’ultima puntata di Come un delfino.