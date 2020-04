Come un delfino continua, quando va in onda l’ultima puntata della fiction con Raoul Bova

Come un delfino continua, quando va in onda l’ultima puntata della fiction...

Come un delfino ha lasciato tutti col fiato sospeso. La serie con Raoul Bova ha appassionato milioni di telespettatori e venerdì ha raggiunto l’apice del pathos con una serie di colpi di scena da mozzare il fiato. Cosa succede? Come va a finire? Domande lecite con una storia così, ma per conoscere le risposte ci sarà da attendere ancora un po’.

Come un delfino, infatti, non andrà in onda nemmeno oggi martedì 7 aprile, al suo posto Mediaset ha deciso di mandare Inga Lindstrom – Le nozze di Greta. Quando è prevista quindi la fine di Come un delfino? L’atto conclusivo, per ora, è previsto per sabato 11 aprile. Una scelta quella di Mediaset che tiene conto dell’enorme successo di pubblico della fiction con Raoul Bova.

Come un delfino, sabato il gran finale

In pochi forse si aspettavano che un prodotto andato in onda per la prima volta nel 2011 potesse suscitare ancora tutto questo interesse. Non è un caso che in moltissimi si chiedano quando vada in onda il finale di stagione, che ha lasciato in sospeso molti punti interrogatici a cui dare delle risposte. Tutto verrà svelato sabato 11 aprile, il giorno del finale.

Che fine farà Alessandro Dominici? In molti se lo chiedono. Il protagonista della fiction interpretato da Raoul Bova è ispirato ad una storia vera. La cosa curiosa, inoltre, è che lo stesso attore in adolescenza è tato un nuotatore molto promettente, prima di decidere di lasciare il nuoto e dedicarsi alla recitazione.