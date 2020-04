Come un delfino, domani sabato 11 aprile la settima puntata

Quasi una settimana senza Come un delfino, la fiction con Raoul Bova che ha fatto il suo esordio in TV nel 2011 e con la sua riproposizione ha ritrovato una grande platea di appassionati. La settimana scorsa, infatti, Canale 5 ha deciso di mandare di nuovo in onda la fiction che ha riscosso un ottimo risultato in termini di ascolto, seppur a distanza di anni.

Venerdì è andata in onda la sesta di otto puntate, poi lunedì Mediaset ha deciso di continuare la programmazione con l’inserimento di film televisivi. Niente paura però; Come un delfino non è stata sospesa, Mediaset ha semplicemente deciso di cambiare orario. La settima e penultima puntata di Come un delfino andrà in onda, infatti, domani sabato 11 aprile.

Come un delfino, trama della fiction

Sabato verranno quindi svelati ulteriori dettagli sull’appassionante trama di come un delfino, una fiction ideata da Raoul Bova che è anche l’interprete del protagonista: Alessandro Dominici. Il ragazzo dopo essere stato considerato una possibile stella del nuoto italiano scopre una malattia cardiaca ed è costretto ad abbandonare il suo sogno.

Non molla però la piscina e decide così di intraprendere la carriera di istruttore di nuoto a Catania per ragazzi con vite difficili. Una scelta che lo porterà a compiere scelte complicate con conseguenze ancora più difficili. La settima puntata darà risposte importanti in attesa del gran finale.