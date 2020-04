Come un delfino, domani sabato 18 aprile l’ultima puntata: orario e trama della serie con Raoul Bova

Manca poco al ritorno in TV di Come un Delfino, fortunata fiction con Raoul Bova che nelle ultime settimane ha spopolato dopo il ritorno sul piccolo schermo. Originariamente, infatti, Come un delfino è andata in onda nel 2011, riproposta quasi un decennio dopo per far fronte all’assenza di Uomini e Donne.

Dopo le prime puntate che Mediaset ha deciso di lanciare nel corso di un’intera settimana, gli ultimi due episodi sono andati in onda di sabato. E sarà così anche per l’appuntamento finale. L’ultima puntata di Come un Delfino, infatti, andrà in onda sabato 18 aprile a partire dalle 14 circa su canale 5. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan della fiction.

Come un delfino, di cosa parla

Per chi invece avesse perso le puntate iniziali di come un Delfino è utile un piccolo recap per capire da cosa abbia avuto origine il travolgente successo che investito la riproposizione della serie con Raoul Bova, che interpreta i panni di un giovane istruttore di nuoto che ha dovuto abbandonare il sogno di diventare un nuotatore professionista dopo aver scoperto una malformazione cardiaca.

Alessandro Dominici è il nome del protagonista che decide di non abbandonare la piscina diventando istruttore di un gruppo di giovani catanesi figli di una vita complicata. Proprio queste difficoltà porteranno il giovane istruttore a fare scelte sanguinose per il suo futuro. Che fine farà Alessandro Dominici? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Canale 5 alle 14 sabato 18 aprile.