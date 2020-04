Come un delfino, oggi 8 mercoledì aprile non va in onda: ecco quando c’è la puntata finale

Come un delfino, oggi 8 mercoledì aprile non va in onda: ecco...

In molti ancora aspettano di scoprire come finirà Come un delfino, la fortunata serie con Raoul Bova che la scorsa settimana ha dominato gli ascolti andando in onda su Canale 5 al posto di uomini e Donne. L’emergenza coronavirus ha infatti stravolto anche i palinsesti televisivi che hanno dovuto operare alcune dolorose sospensioni.

Con la trasmissione di Maria de Filippi ferma Mediaset ha rimodulato il palinsesto inserendo in quella fascia oraria film e fiction, la settimana scorsa è andata in onda Come un delfino, che ha fatto il boom di ascolti, tanto che la gente non vede l’ora di sapere quando andrà in onda la puntata finale. Oggi mercoledì 8 aprile la serie con Raoul Bova non sarà trasmessa.

Come un delfino, sabato il finale

La puntata finale di Come un delfino è fissata a sabato 11 aprile, ci sarà quindi da aspettare ancora un po’ per capire come culminerà la storia di Alessandro Dominici, interpretato da Raoul Bova. Mediaset ha deciso di spostare l’atto conclusivo nel weekend probabilmente per dare ancora più risalto ad una fiction che in pochi giorni ha fatto appassionare milioni di telespettatori.

E pensare che Come un delfino è andata in onda per la prima volta nel 2011, eppure dopo tutti questi anni il pubblico ha apprezzato la trama e la bravura del cast. Raoul Bova su tutti, l’ideatore della serie ispirata ad una storia vera. Che fine farà Alessandro Dominici? Sabato 11 aprile lo scopriremo.