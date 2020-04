Come un delfino, oggi non va in onda: il finale di stagione fissato a sabato 11 aprile

Come un delfino, oggi non va in onda: il finale di stagione...

In tempo di emergenza e isolamento nulla può essere certo. Nemmeno il palinsesto televisivo. Basta pensare allo stop di tutte quelle trasmissione che hanno dovuto fermarsi a causa del coronavirus, come Uomini e Donne ad esempio. Per sostituire la trasmissione di Maria De Filippi Mediaset ha rispolverato diversi fil me fiction, l’ultima Come un delfino con Raoul Bova.

Un appuntamento che in poco tempo è diventato un successo di critica e di pubblico, seppur la fiction in questione fosse stata già proposta nel 2011. Grazie alla sua trama avvincente, ispirata ad una storia vera, Come un delfino è riuscito a ritagliarsi un posto importante nell’interesse del pubblico italiano in questo periodo in cui la televisione può rappresentare uno dei pochi svaghi rimasti.

Come un delfino, quando va in onda il finale?

Proprio il grande successo avuto la scorsa settimana su Canale 5 ha alimentato la curiosità di scoprire la conclusione della storia di Alessandro Dominici, protagonista interpretato da Raoul Bova, che dopo aver scoperto un problema cardiaco ha dovuto abbandonare il suo sogno di diventare un grande nuotatore.

Non ha lasciato però la piscina, diventando istruttore di nuoto di un gruppo di ragazzi con una storia personale complicata. Venerdì n colpo di scena ha sconvolto il pubblico, il finale di stagione, però, non è previsto oggi lunedì 6 aprile come ci si poteva aspettare, ma è fissato per sabato prossimo 11 aprile. Una scelta curiosa, dovuta probabilmente all’enorme successo avuto da Come un delfino negli ultimi giorni.