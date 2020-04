Come un delfino, quando va in onda l’ultima puntata: appuntamento a sabato 18 aprile

Come un delfino, quando va in onda l’ultima puntata: appuntamento a sabato...

Un successo così forse in pochi se lo aspettavano, eppure Come un delfino è diventata in poco tempo una delle fiction più seguite delle ultime settimane. La notizia non sorprende tanto per qualità della produzione, di alto livello, quanto per le tempistiche. La serie è infatti stata mandata in onda per la prima volta nel 2011.

A nove anni di distanza la fiction con Raoul Bova ha ripetuto il successo dell’esordio. Una cosa infatti è certa: Come un delfino ha fatto presa sul pubblico, tanto che Mediaset ha deciso di mandare in onda le ultime puntate di sabato e non durante la settimana come successo in precedenza. Oggi sabato 11 aprile è andata in onda la settima puntata, ma quando sarà disponibile il finale?

Puntata finale di Come un delfino, quando va in onda

Man mano che la trama compone il puzzle si fa sempre più avvincente, soprattutto quando si tratta di capire che fine farà Alessandro Dominici. Dopo la settima puntata in onda sabato 11 aprile, nonostante non ci sia ancora l’ufficialità, è molto probabile che l’atto finale i Come un delfino vada in onda sabato prossimo, quindi 18 aprile.

Uno scenario che permetterebbe a Canale 5 di ottimizzare gli ascolti anche nel weekend facendo leva su una fiction che ha dimostrato di sapere attirare con forza l’attenzione del pubblico. Che fine farà Raoul Bova e quindi Alessandro Dominici? Per scoprirlo non resta che attendere sabato prossimo.