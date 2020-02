Come una Madre: anticipazioni seconda puntata di domenica 9 febbraio. Cosa succederà

Dopo i fasti del prime time della prima domenica di Febbraio, la fortunata fiction Rai Come una Madre è già passata a nutrire le ‘nostalgie’ di un numero crescente di fan. Che ora si chiedono come andrà avanti la storia, a quando il prossimo appuntamento, e a che ora e come vederlo?

Le risposte, ovviamente, si incastrano nel lavoro che si dedica a portare in primo piano, anche grazie alle comunicazioni fornite dalle stessa Rai, le anticipazioni della seconda puntata.

Come una Madre: anticipazioni seconda puntata di domenica 9 febbraio 2020

Come una Madre, andata in onda ieri sera, ha già riscosso successo. Tre prime serate, dirette da Andrea Porporati che raccontano del viaggio di Angela (interpretata da Vanessa Incontrada). Si tratta di una donna che ha alle spalle un grave lutto, e coinvolta in un omicidio. Angela, per salvare la vita a due bambini, è costretta a darsi alla fuga, portando i piccoli con sè.

Nel modo in cui si evolve la storia, Come una Madre è un film basata sul dramma esistenziale. Ma i fan si chiedono, dopo le emozioni della prima puntata, cosa accadrà dopo. Ebbene, ecco le anticipazioni della seconda puntata che andrà in onda di domenica 9 febbraio 2020.

Si parte da un fatto: i Servizi Segreti non credono al racconto di Angela e pensano che lei abbia a che fare con l’omicidio di Elena. Alla donna, messa alle stette, non resta che scappare: con l’aiuto di Gianni, Angela fugge con i bambini, per proteggere loro e anche la sua vita.

Angela, anzi, Angela Graziani viene da un dolore molto forte: ha perso suo figlio e si chiude nella casa della famiglia su un’isola. Qui incontra Elena, madre di due bambini, Bruno e Valentina, che hanno più o meno la stessa età di Matteo, il figlio di Angela scomparso.

L’incontro con i figli della vicina porta Angela a rivivere i ricordi con dolore. Un giorno Elena chiede ad Angela di tenerle i bambini per un pò: lei deve vedersi con un uomo dal nome bello e misterioso, Kim, che pare la stia aiutando a superare un grave problema.

Ma Elena non torna e per Angela, Bruno e Valentina è l’inizio di una storia piena di brividi, avventura e emozioni.