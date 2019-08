Come usare PayPal per fare acquisti o ricevere denaro

PayPal è ormai da anni una solida realtà del mondo delle finanze di ogni singolo utente. Come risaputo, in effetti, PaypPal viene sempre più scelto come sistema efficace per il trasferimento di denaro da una parte all’altra. Questo, avviene per le ragioni di sicurezza e di semplicità, oltre che di rapidità, che sono insite nel sistema PaypPal. Ma come funziona esattamente?

PaypPal, ecco come funziona per inviare o ricevere denaro

In effetti pagare e inviare o ricevere denaro nè davvero molto semplice con PaypPal. Per riuscirci basta seguire un pò di indicazioni piuttosto rapide.

Di base, va detto che il sistema PayPal ha rappresentato una rivoluzione per i pagamenti. Fondamentalmente, il meccanismo si muove intorno a un concetto base, semplice: permettere di poter acquistare on line o di inviare e ricevere denaro senza dover condividere in tutte le occasioni i propri dati bancari su siti e applicazioni.

Una scorciatoia da quelle burocrazie e perdite di tempo che mandavano all’aria molte pazienze. E nei fatti questo meccanismo ha avuto uno smisurato successo tanto che attualmente conta più di 200 milioni di utenti.

Inoltre PayPal è stato adottato da una infinità di siti online come forma di pagamento, e portali di e-commerce, banche e biglietterie. Ma come funziona nella pratica?

In sostanza, questa applicazione consente, inserendo la mail del destinatario di inviare e ricevere soldi: di base, ovvio, occorre registrarsi e abbinare un conto corrente o una carta di credito (anche prepagata) al proprio account.

Ma una volta fatto questo, si va davvero lisci come l’olio.

Infatti, come si può vedere nella pratica, quando si è attivato un account PayPal, tutto resta da fare è collegarsi al sito dove si intendono acquistare on line i prodotti scelti.

Per essere sicuro che questa forma di pagamento sia accettata, basta scorrere in fondo ai siti per vedere tra i riferimenti dei metodi di pagamento. Se c’è il logo di PayPal, che è ormai scelto d quasi tutti, il gioco è fatti.

Il cliente infatti deve solo selezionare cosa acquistare, includerlo nel carrello e passare al pagamento. Qui si sceglie ovviamente la PayPal. Viene richiesto solo il username e la password, e di confermare l’acquisto. Se l’operazione andrà in porto si riceve subito una mail di conferma. Tutti gli acquisti fatti con PayPal, se pagati in euro, sono gratis.

E parimenti è gratuito il trasferimento di denaro ad altre persone che usano PayPal. In questo caso occorre inserire nome e email (o il numero di cellulare) del destinatario abbinato al suo conto PayPal. Seleziona Pagamento di beni o servizi o Invio di denaro, poi la somma da inviare, il metodo di pagamento (se da saldo PayPal, conto corrente o carta) e ecco fatto, l’operazione è conclusa.