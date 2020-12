Commercio online, le imprese italiane devono cambiare marcia

Il commercio online è in costante crescita, ma le imprese italiane sembrano andare ancora con il freno a mano tirato: proprio la velocità è uno dei limiti dei siti di shopping tricolore, che impatta negativamente sulle conversioni. Ecco qualche consiglio per cambiare marcia.

Più di un miliardo e mezzo di euro: questo è il saldo della spesa online degli italiani totalizzata soltanto nella settimana tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2020 – quella che “ospita” Black Friday e Cyber Monday. Questo dato conferma, per l’ennesima volta, che anche nel nostro Paese i consumatori sono pronti a fare spese sul canale digitale, e che sta alle aziende riuscire a proporsi in modo efficace per intercettare il loro interesse.

Spesa e-Commerce in aumento in Italia

La realtà, però, sembra essere fatta ancora di ritardi e scarsa comprensione delle potenzialità dell’e-Commerce: tutti possono aprire un negozio online e bastano poche ore per farlo, ma per essere competitivi e fare business è necessario sviluppare una strategia e investire tempo, perché l’e-commerce non può essere una semplice replica digitale del negozio fisico.

Velocità, fattore chiave per fare business online

Il primo e fondamentale aspetto da assicurare è la velocità, come spiegano anche da Prestashop, piattaforma CMS che semplifica la creazione di eCommerce tra le più usate al mondo: i consumatori acquistano online perché vogliono concludere un acquisto il più rapidamente possibile, e si aspettano un sito che risponda istantaneamente nel momento in cui cliccano su un pulsante o su una pagina.

Sono molti gli studi che mettono in relazione la velocità e le conversioni (ovvero, la trasformazione della visita di un utente in acquisto): semplificando, si può dire che più una persona è costretta ad aspettare il caricamento di pagine e prodotti, più il suo interesse verso il sito scemerà e aumenteranno le probabilità che abbandoni quelle pagine e cerchi la merce su siti competitor.

Gli interventi per rendere un sito veloce e stabile

Diventa quindi cruciale conoscere e mettere in pratica tutte le strategie che permettono di velocizzare un e-Commerce, per conquistare i consumatori in ogni istante, anche quando navigano da smartphone con scarsa connessione o hanno a disposizione pochissimo tempo per concludere la transazione.

Il primo punto su cui concentrare l’attenzione è l’infrastruttura dei server, ovvero uno dei soggetti che (insieme al client) permette il funzionamento di Internet e di un sito, fornendo risposta alle richieste delle persone. Per evitare brutte sorprese che possono penalizzare le prestazioni dell’e-commerce, conviene affidarsi a un servizio professionale come quello di Flamenetworks, che è hosting Prestashop certificato e garantisce solidità, sicurezza e velocità per ogni shop online.

Una strategia per ottimizzare prestazioni e risorse

Sempre in fase di organizzazione, poi, può essere utile valutare l’opportunità di investire in una CDN, ovvero Content Delivery Network, una rete esterna su cui caricare file, sviluppare siti e riuscire a raggiungere utenti in tutto il mondo, soprattutto se il sito vuole operare sul mercato internazionale. Un’altra accortezza che permette di ottimizzare le prestazioni è scegliere un database MySQL idoneo alle dimensioni del sito, impostandolo in maniera giusta per assicurare stabilità anche in condizioni di traffico elevato, senza rischiare problemi dal punto di vista della velocità.