Commercio Roma – Azione: “Presentata interrogazione sul mercato Gianicolense. Chiarezza su progetto riqualificazione”

“Il concorso di idee per la riqualificazione del mercato di piazza San Giovanni di Dio è terminato da anni e da tempo è stato individuato il progetto vincitore.

Il cantiere, tuttavia, non è mai partito, con il risultato che oggi questa storica area mercatale del XII municipio, con al proprio interno oltre 100 banchi, risulta essere collocata in una ‘sede impropria’. Questo significa, peraltro, che quanti vi operano si trovano in un’evidente situazione di svantaggio rispetto a chi esercita all’interno di mercati realizzati appositamente per questo utilizzo e dunque con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti, come previsto dalla normativa.

Proprio per fare luce su questa situazione, ho protocollato un’interrogazione che punta a capire modalità e tempistiche relative al progetto di riqualificazione del mercato Gianicolense, nonché – qualora si riesca a procedere con il suo rifacimento – la previsione di costo per lo spostamento della struttura.

Con la stessa interrogazione ho anche chiesto all’assessore Lucarelli la documentazione dalla quale risulta la presenza di quest’area mercatale su sede impropria. In questo modo, almeno, i suoi esercenti, data l’evidente situazione di svantaggio rispetto agli operatori di altri mercati, potranno beneficiare, come previsto dalla legge, della riduzione del 40 per cento sul canone applicato. È solo un primo passo, ma almeno in parte servirà a ripianare il disagio nel quale versano. Ovviamente in attesa che si arrivi a una situazione definita dell’intera vicenda”.

Così Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione.

