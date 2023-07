Commercio Roma – Trabucco (Cg): “Siamo certi che l’assessora Lucarelli saprà raccogliere il grido d’allarme delle categorie”

“Il grido d’allarme lanciato dai Presidenti Paolantoni e Pica, rappresentanti delle principali associazioni di categoria del settore, è un grido d’allarme importante che siamo certi l’Assessora Monica Lucarelli saprà raccogliere. È fondamentale saper distinguere tra attività commerciali che danno valore e lustro all’economia della nostra città e soggetti improvvisati che provocano soltanto caos e degrado. Basta burocrazia, basta scelte generiche. Più che occupazione del suolo pubblico bisognerebbe parlare di valorizzazione del suolo pubblico.

Come lista civica del Sindaco siamo pronti a contribuire affinché questo regolamento superi il caos del passato e porti a una nuova stagione per il commercio e ad essere uno strumento utile per lo sviluppo della città, anche in chiave turistica“, afferma Giorgio Trabucco, capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco.

Max