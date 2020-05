Commissario Montalbano oggi 18 Maggio 2020 Una lama di luce su Rai1: trama e cast della puntata

Come ormai noto, torna da abitudine quest’oggi 18 Maggio 2020 su Rai1, ore 21.40 Il Commissario Montalbano con la puntat Una lama di luce che va naturalmente in replica.

Che cosa accadrà nella puntata odierna del più celebre dei commissari dalla tv interpretato come sempre da Luca Zingaretti?

Commissario Montalbano oggi 18 Maggio 2020: cosa succede in questa puntata

Ancora dunque un appuntamento con il film Tv di Alberto Sironi del 2013, sul Commissario Montalbano, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, e Angelo Russo.

Cosa succede oggi? Salvatore Di Marta si presenta al commissariato insieme alla giovane moglie Loredana: Di Marta è molto ricco, è il proprietario del supermercato più grande di Vigata, ed è venuto a denunciare la rapina e l’aggressione subite da sua moglie verso mezzanotte, mentre stava andando a depositare alla cassa continua della banca l’incasso della giornata, cioè ben trentamila euro.

Tuttavia molte cose non quadrano subito. In particolare questa rapina ha dei punti parecchio foschi, e Montalbano vuole indagare più a fondo. Scopre che, prima di sposare il più anziano Di Marta, Loredana era fidanzata col coetaneo Carmelo Savastano, un delinquente. In seguito va a parlare con Valeria Bonifacio, la più cara amica di Loredana, è da lei che la moglie di Di Marta si era recata prima di andare a versare i soldi dell’incasso. Valeria indica al commissario che quella notte Loredana non ha subito soltanto una rapina. E difatti in un altro colloquio, Loredana confessa che il rapinatore l’ha violentata. Il marito è distrutto, sconvolto. Montalbano viene a sapere però che quanto riferito da Loredana è tuttavia falso.