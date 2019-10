Commissione Segre, l’astensione preoccupa sia ebrei che cattolici

“Ci sono cose su cui dovremmo convergere. Io penso che l’invito sia a riflettere sui valori fondamentali. Ci vogliono basi comuni. Poi naturalmente anche qui c’è il pericolo di politicizzare tutto ciò, dovremmo davvero uscire da questo“.

L’occasione è quella di un incontro ospitato dalla Lateranense, intitolato ai diritti umani ma, prendendo la parola Mons. Piero Parolin, segretario di Stato Vaticano, coglie l’opportunità per esprimere la sua preoccupazione circa l’astensione delle destre ieri, in Commisione Segre, contro l’antisemitismo e l’dio razziale. “Mi preoccupano queste cose – ha ribadito l’alto prelato – come non capire i valori fondamentali: dovremmo essere tutti uniti“.

Il plauso della Comunità ebraica romana

Dopo aver giustamente premesso che “Sconcerta un po’ l’astensione di alcune forze politiche che riteniamo una scelta sbagliata e pericolosa“, Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma, commentando i lavori della Commissione Segre ha parlato di “un grande risultato istituzionale per il Paese, di grande valore e importanza”. La Dureghello ha poi invitato tutti ad un momento di riflessione perché, mai come ora “c’è bisogno di grande unità”.

