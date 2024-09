Como, arrestata 54enne: aveva rubato portafoglio a un’anziana

Una donna di 54 anni, di origine colombiana, è stata arrestata ieri a Como con l’accusa di furto dopo aver sottratto il portafoglio a un’anziana cliente all’interno di un supermercato. Il furto, compiuto con la complicità di un gruppo di borseggiatori composto da due uomini e due donne, è stato prontamente individuato grazie al sistema di videosorveglianza del negozio.

Il personale di sicurezza ha notato i sospetti muoversi in modo circospetto all’interno dell’attività commerciale. Le telecamere hanno immortalato uno scambio di sguardi tra un uomo e una donna del gruppo, mentre osservavano attentamente la potenziale vittima, una signora anziana. Dopo un primo tentativo fallito, la 54enne è riuscita con l’aiuto del complice a sfilare il portafoglio dalla borsa della vittima.

Un addetto alla sicurezza è intervenuto rapidamente, riuscendo a bloccare la donna sul posto, mentre l’uomo è riuscito a fuggire. Le forze dell’ordine, allertate subito dopo l’incidente, hanno trattenuto la ladra, recuperando il portafoglio rubato che è stato restituito alla legittima proprietaria. Nel frattempo, una seconda pattuglia ha individuato e fermato altri due membri della banda, mentre un altro complice è riuscito a far perdere le sue tracce.

Tra i fermati c’è anche una ragazza di 19 anni, anch’essa di origine colombiana, trovata in possesso di due pasticche di ecstasy nascoste nei calzini. La giovane è stata denunciata a piede libero per concorso nel furto, e l’ufficio immigrazione ha avviato le procedure per il suo rimpatrio, così come per l’altro uomo rintracciato.