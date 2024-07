Compleanno Mattarella, la telefonata della Meloni

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per gli auguri di buon compleanno, a nome suo personale e dell’intero Governo.

Meloni ha ricordato al Presidente Mattarella i sentimenti di stima e riconoscenza che le Istituzioni e i cittadini gli riconosconocome garante della Costituzione e simbolo dell’Unità nazionale.

“Rivolgo i miei più sentiti auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una guida essenziale e un riferimento fondamentale per i cittadini e per le Istituzioni della nostra Repubblica. A lui giunga la mia stima e riconoscenza”, ha scritto poi il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Desidero rivolgere al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i più sentiti auguri di buon compleanno, a nome della Camera dei deputati e mio personale, con le espressioni di profonda stima e riconoscenza”, ha dichiarato invece Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“Buon compleanno al Capo dello Stato Sergio Mattarella, punto di riferimento e guida saggia di tutti gli italiani. Auguri, Presidente!”, ha postato su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

“Auguri di buon compleanno al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fonte di ispirazione e guida sicura anche nei momenti più difficili del nostro Paese. Grazie per l’instancabile impegno e la dedizione con cui svolge il fondamentale ruolo di garante delle Istituzioni in difesa dei valori della nostra Costituzione”, ha postato via social la ministra delle riforme Maria Elisabetta Casellati.