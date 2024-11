Composizione per Marce “Città di Allumiere”: si lavora per l’ottava edizione del concorso

ALLUMIERE – Ad Allumiere il maestro Somadossi e tutta l’associazione Amici della Musica di Allumiere lavorano freneticamente per il Concorso Internazionale di Composizione per Marce “Città di Allumiere” che quest’anno è giunta all’ottava edizione. Questo prestigioso concorso vanta la partecipazione dei più grandi maestri di musica di ogni parte del mondo e di anni in anno cresce qualitativamente e quantitativamente. Il concorso è nato nel 2011 da un’idea del maestro Rossano Cardinali ed è promosso ogni anno alla perfezione dall’associazione “Amici della Musica” in collaborazione con il comune di Allumiere e la Scomegna Edizioni Musicali; gli organizzatori si avvalgono del sostegno della Fondazione Ca.Ri.Civ. e della Regione Lazio. Il Concorso e’ istituito al fine di valorizzare quel patrimonio musicale tipicamente bandistico che e’ la marcia. La direzione artistica è affidata al bravissimo e noto Maestro Marco Somadossi. Hanno fatto parte della giuria nelle precedenti edizioni i maestri: Daniele Carnevali, Angelo De Paola, Mario Gagliani, Marco Somadossi, Stefano Gatta, Salvatore Tralongo, Thomas Doss, Juan Enrique Canet Todolì, Filippo Cangiamila, Jacob De Haan, Massimo Martinelli. Per questa 8^ edizione del Concorso Internazionale di Composizione per Marce “Città di Allumiere” gli eccezionali e preparatissimi giurati che, insieme al presidente di giuria e direttore artistico del Concorso Maestro Marco Somadossi, giudicheranno le opere che arriveranno sono il Maestro Antonio Barbagallo (direttore della Banda della Marina Militare) e il Maestro Federico Agnello (docente di Composizione e Strumentazione per Orchestra di Fiati presso il Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo). La finale si svolgerà sabato 14 giugno 2025, presso il palazzo Camerale di Allumiere.Per la categoria A il primo Premio è di 1.500 euro, mentre il 2° Premio è di 700 euro. Per la categoria B, invece il primo Premio è pari a 1.000 euro, il secondo premio è invece di 500 euro. Come ogni anno i brani premiati saranno pubblicati dalla prestigiosa “Scomegna Music”. “C’è tempo per prendere parte alla competizione – spiega la presidente dell’associazione Amici della Musica di Allumiere, Stefania Cammilletti – la data di scadenza per inviarci il tuo lavoro è il prossimo …..”. Per saperne di più www.amicimusica.eu/index.php/concorso/regolamento/ Il Concorso “Città di Allumiere” è aperto a compositori di ogni nazionalità e senza limiti di età. Ogni concorrente potrà partecipare anche con più lavori. Il concorso si suddivide in due categorie: categoria A marcia da concerto e Categoria B marcia da parata. Alla Categoria A appartengono le marce da concerto, marce sinfoniche o pasodoble con livello 4 come massimo grado di difficoltà, durata non inferiore ai 3 minuti, strumentale secondo il seguente organico: Ottavino, Flauto (massimo 2 parti), Oboe, Fagotto, Clarinetto Piccolo in Mib (opt.), Clarinetto in Sib (3 parti), Clarinetto Basso, Sax Contralto (2 parti), Sax Tenore, Sax Baritono, Tromba in Sib (3 parti), Flicorno Soprano o Cornetta (opt. 2 parti), Corno in Fa (3 parti), Trombone (3 parti), Euphonium (2 parti), Basso Tuba, Contrabbasso (opt.), Timpani, Mallet (1 parte) (Glockenspiel /Xylophone), Tamburo, Piatti, Grancassa, Percussioni (massimo 2 player). Per “optional” s’intende che lo strumento può essere utilizzato, deve esser presente in partitura, ma non deve essere obbligato. Per eventuali “solo” degli strumenti optional, devono essere previste delle parti in sostituzione (“on cue”). Alla categoria B appartengono le marce da parata con livello 2,5 come massimo grado di difficoltà; strumentale secondo il seguente organico: Ottavino (opt.), Flauto (massimo 2 parti), Oboe (opt.), Clarinetto Piccolo in Mib (opt.), Clarinetto in Sib (MAX 3 parti), Clarinetto Basso (opt.), Sax Soprano (opt.), Sax Contralto (2 parti), Sax Tenore, Sax Baritono, Tromba in Sib (2 parti), Flicorno Soprano o Cornetta (opt. MAX 2 parti), C Armonia 1-2, Euphonium Basso Tuba, Glockenspiel (opt.), Tamburo, Piatti e Grancassa. Per “optional” s’intende che lo strumento può essere utilizzato, deve esser presente in partitura ma non deve essere obbligato. Per eventuali “solo” degli strumenti optional, devono essere previste delle parti in sostituzione (“on cue”). Per “C Armonia 1-2” s’intende una parte che può essere eseguita indifferentemente da due corni, da due tromboni o da un corno e un trombone. La parte dovrà essere scritta a suoni reali, in chiave di basso e deve esser inserita in partitura con la dicitura Armonia 1-2 (è possibile scriverla anche in un unico rigo a due voci). La lunghezza della marcia deve essere: 2/4 massimo 124 battute, 6/8 massimo 116 battute, tempo tagliato massimo 116 battute. Non vanno incluse nel calcolo le ripetizioni dei ritornelli. Le composizioni partecipanti dovranno essere inedite, mai eseguite e non devono essere state segnalate in altri concorsi. È data libertà ai compositori di presentare lavori in ogni stile e linguaggio. Non sono ammesse al concorso “Marce Funebri” e “Marce Religiose”. Non sono ammesse al concorso composizioni richiedenti l’uso di strumenti elettronici, informatica musicale o effetti sonori da riprodurre con CD, nastri magnetici o simili. Le partiture delle composizioni devono essere obbligatoriamente prodotte con programmi informatici e devono essere chiaramente leggibili. Le stesse devono essere anonime e prive di qualsiasi segno di riconoscimento (ad esempio motto, titolo, nomi, codici in cifre e/o lettere etc.). Tutto il materiale pervenuto al concorso non sarà restituito, ma entrerà a far parte dell’archivio storico del concorso. Per partecipare al Concorso, i compositori dovranno inviare alla Segreteria del Concorso una mail all’indirizzo concorsomarceallumire@gmail.com contenente 1 file pdf della composizione, in partitura completa, in forma rigorosamente anonima e priva di qualsiasi forma di riconoscimento; 1 file audio digitale della composizione in formato mp3 (non sono ammesse registrazione dal vivo); il modulo d’iscrizione, scaricabile all’indirizzo www.amicimusica.eu, debitamente compilato in tutte le sue parti, con la dichiarazione in calce datata e firmata; copia del versamento della quota d’iscrizione; il materiale dovrà pervenire, esclusivamente via posta elettronica(concorsomarceallumiere@gmail.com), entro le ore 23:59 del 31 gennaio 2025. Il concorrente che partecipi con più di un lavoro dovrà seguire identica procedura per ogni lavoro presentato (inviando una mail per ogni iscrizione). Per info: 076696596 o al 3287516563, o per e-mail: concorsomarceallumiere@gmail.com o sul sito: www.amicimusica.eu. La quota d’iscrizione al concorso è di 50euro per ogni opera presentata. Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario. Le spese bancarie sono a carico di chi esegue il bonifico. La quota di iscrizione non è rimborsabile. Le composizioni verranno esaminate da una giuria formata da tre esperti del panorama bandistico internazionale: Maestro Antonio Barbagallo (direttore della Banda della Marina Militare), Maestro Federico Agnello (docente di Composizione e Strumentazione per Orchestra di Fiati presso il Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo) e il Maestro Marco Somadossi (direttore artistico del Concorso, docente di Composizione e Strumentazione per l’Orchestra di Fiati presso il Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona): quest’ultimo sarà il presidente di giuria. Il concorso si suddividerà in due fasi per entrambe le categorie: fase eliminatoria e finale. La giuria riceverà dalla segreteria del concorso, per ogni categoria, le partiture in forma del tutto anonima, contrassegnate solo da un numero progressivo assegnato dalla Segreteria stessa. Le composizioni saranno valutate dalla commissione giudicatrice in centesimi. Fra le composizioni che avranno superato il punteggio minimo di 70/100, la commissione comunicherà alla Segreteria le migliori cinque marce per ogni categoria. Questi lavori saranno ammessi alla fase finale. La Segreteria del concorso avviserà i compositori circa l’ammissione alla fase finale. I finalisti entro sette giorni dalla comunicazione dovranno inviare alla Segreteria del Concorso il proprio curriculum vitae, una foto ritratto in alta risoluzione in formato digitale, il titolo della marcia e le parti staccate della composizione per ogni strumento in partitura (riprodotte con programmi informatici e chiaramente leggibili). La finale di sabato 14 giugno 2025, presso il palazzo Camerale di Allumiere si svolgerà la fase finale con l’esecuzione dal vivo dei dieci lavori finalisti a cura del Complesso Strumentale degli “Amici della Musica” di Allumiere. La giuria, presente alla serata, darà un’ulteriore valutazione ai lavori eseguiti: la media delle due valutazioni determinerà la graduatoria finale. Le dieci marce finaliste entreranno a far parte del repertorio della banda “Amici della Musica” di Allumiere in occasione di concerti e manifestazioni. In caso di premiazione ex-aequo i premi saranno divisi tra i concorrenti. Per la categoria A il primo premio è stato di 1.500euro più la targa e la pubblicazione da parte della Scomegna Edizioni Musicali; per il secondo premio 700euri più la targa. Per la categoria B il primo premio è di 1.000euro più la targa e più la pubblicazione da parte di Scomegna Edizioni Musicali; al secondo classificato andranno 500euro più la targa. Alla composizione che avrà raggiunto il più alto punteggio di valutazione fra entrambe le categorie verrà assegnato il Trofeo “Rossano Cardinali”. Una menzione speciale verrà assegnata a due lavori, uno per categoria, dai musicisti della Banda “Amici della Musica” di Allumiere. Ad ogni compositore ammesso alla fase finale sarà consegnato un Diploma di Partecipazione. Le 2 composizioni vincitrici di entrambe le categorie saranno pubblicate da Scomegna Edizioni Musicali che si riserva di decidere se porle in vendita o distribuirle in free download. Le altre composizioni finaliste di entrambe le categorie saranno sottoposte alla Scomegna Edizioni Musicali che si riserva la possibilità di effettuarne la pubblicazione. Con l’invio delle composizioni, ciascun partecipante al Concorso concede alla Scomegna Edizioni Musicali il diritto di opzione per l’acquisizione in esclusiva dei diritti di sfruttamento dell’opera in ogni forma fino al termine di tre mesi dalla fine del Concorso, impegnandosi a non pubblicare né sottoporre il contenuto della composizione ad altri soggetti terzi. Per la parte organizzativa, logistica ed amministrativa, l’unico organo competente a decidere è il Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici della Musica. Per la parte artisticomusicale si farà riferimento all’Organo Artistico del Concorso formato dal Direttore Artistico, dal Maestro direttore dell’associazione “Amici della Musica“ di Allumiere e dal Consulente del Concorso. ©RIPRODUZIONE RISERVATA