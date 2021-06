Comunali, botta e risposta Giorgetti-Tajani a vertice centrodestra

Raccontano che durante il vertice di centrodestra sulle elezioni comunali di stasera ci sarebbe stato un botta e risposta tra Lega e Forza Italia su come uscire dallo stallo attuale e chiudere le partite più attese, quelle di Milano e Roma, che sbloccherebbero le altre. A quanto apprende l’Adnkronos, Giancarlo Giorgetti avrebbe fatto presente che a questo punto, visto che non si riesce a trovare un accordo su candidati civici, siano i partiti più grandi, ovvero Lega e Fdi, a scegliere i nomi da schierare. Le parole del ministro della Coesione sociale avrebbero provocato la reazione di Antonio Tajani. Quando Forza Italia era al 25-30 per cento e voi al 4% non parlavi così?, si sarebbe sfogato il numero due azzurro. Come ‘paciere’ sarebbe intervenuto Matteo Salvini, che avrebbe mediato tra Giorgetti e Tajani, invitandoli a ragionare con spirito unitario di coalizione.