Comunali Roma, Salvini: “Vogliamo fare la capitale green d’Europa”

“Sono felice, è una bellissima giornata di sole, da lunedì la maggioranza degli italiani tornano a vivere, a camminare per Roma, oggi cominciano gli europei con il pubblico, Roma deve tornare capitale, non serve solo che non ci siano i cinghiali per strada, ma che questa diventi la capitale green d’Europa”. Così Matteo Salvini, alla presentazione dei candidati del centrodestra alle comunali di Roma. Per Salvini “i prossimi anni dovranno essere di straordinaria amministrazione, quella normale la diamo per scontata”.