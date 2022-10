Comune di Roma – Al via il Tour della Costituzione ed il ‘diritto all’abitare’, argomenti poco praticati dai nostri istitutori

Un appuntamento, come vedremo, per certi versi ‘paradossale, quello che prenderà il via mercoledì 12 ottobre, alle ore 17.30, dalla Casa della Cultura all’interno del Parco di Villa De Sanctis (Municipio V). Stiamo parlando del “Tour della Costituzione”, iniziativa promossa dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli in occasione dei 75 anni della Costituzione Italiana.

Sarà la prima delle quattro tappe di un ciclo di incontri celebrativi per raccontare ai giovani dei Municipi di Roma le conquiste e le nuove sfide della Carta Costituzionale. L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con i Municipi V, VI, IX e XI e con il prezioso supporto e la presenza del costituzionalista prof. Alfonso Celotto.

‘Diritto all’abitare’, curioso che se ne parli come se sia un principio ‘sconosciuto’ ai romani…

Nello specifico, ad incuriosire, è l’appuntamento previsto nel Municipio V dove, il focus sarà sul “diritto all’abitare” (art. 47 della Costituzione): dopo i saluti della presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e del presidente del Municipio V Mauro Caliste, previsti gli interventi del prof. Alfonso Celotto e del prof. Francesco Sirleto, autore del libro “Le lotte per il diritto alla casa a Roma”; modera Stefania Ficacci.

Un’iniziativa ‘curiosa’ perché, come i fatti dimostrano da almeno 30 anni, rispetto al diritto all’abitare nella Capitale sono proprio gli amministratori stessi ad evidenziarne l’inapplicazione, perseverando con un atteggiamento a dir poco indegno rispetto al problema casa.

I prossimi appuntamenti in programma sono:

– il 17 ottobre, alle ore 10, presso l’Archivio Centrale dello Stato, piazzale degli Archivi 27 (Municipio IX), dove si affronterà il tema del “diritto al lavoro” (art. 4 Costituzione);

– il 17 novembre, alle ore 10, presso il Teatro di Tor Bella Monaca in via Bruno Cirino, 5 (Municipio VI), dove si parlerà di “diritto alla cultura” (art. 9) e “diritto allo studio” (art. 34);

– il 14 dicembre, alle ore 10, presso “Calciosociale” di Corviale, in via Poggio Verde 455 (Municipio XI), per parlare di “tutela della pari dignità sociale” (art. 3) e “tutela della salute” (art. 32).

“Oggi è sempre più necessario aprire le Istituzioni ai territori e ai cittadini. Ecco perché, come Presidenza dell’Assemblea Capitolina, abbiamo voluto avviare un percorso di conoscenza della nostra Costituzione, che con i suoi principi fondanti è un riferimento costante e attuale per il nostro Paese e in ogni settore della nostra vita”, afferma la presidente Svetlana Celli (nella foto).

Giusto, ora però, come detto, cara presidente si prodigi affinché giungano al più presto soluzioni evidenti, pratiche, e non le solite ‘chiacchiere’…

Max