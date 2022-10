Comune di Roma manca personale, ok scorrimento graduatorie. Mancano istruttori amministrativi, funzionari, avvocati e tecnici.

La carenza complessiva di personale al 31 dicembre 2021 è di oltre 9 mila unità, da qui al 2024 altri duemila dipendenti capitolini andranno in pensione. Anche la Polizia Locale è ai minimi storici. Neanche l’ultimo concorso è servito. Per i 500 posti messi a disposizione sono risultati idonei solo in 223. Ad oggi sono state 173 le assunzioni effettive a fronte delle 250 programmate. Roma Capitale corre ai ripari. Sì allo scorrimento delle graduatorie del “concorsone”: molti idonei oltre i vincitori per colmare il gap.