Comunicazione, comprensione e ascolto, l’approfondimento con la Parent Coach Danyla De Vincentiis

Torna l’appuntamento settimanale con la Parent Coach Danyla De Vincentiis. Nell’ultima puntata del format tv “A Casa di Amici” condotto da Giulia Capobianco su Radio Roma News la professionista è intervenuta per affrontare dei temi davvero importanti: comunicazione, comprensione e ascolto.

La riflessione parte da un verso della canzone di Noemi, Parole. Sono solo parole, “… e fingersi felici in una vita che non è come vogliamo. E poi lasciare che la nostalgia passi da sola. E prenderti le mani e dirti ancora. Sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre. Sono solo parole…“. Ma cosa si cela dietro l’espressione ripetuta “Sono solo parole”?

”C’è un problema enorme nelle relazioni – spiega l’esperta – In tutte le relazioni: quello di comunicare. Il problema di riuscire a far arrivare all’altro, quello che noi vogliamo dire. Comunicare, secondo l’ etimologia, vuol dire proprio ‘rendere noto’, ‘esprimere’. Quindi noi, attraverso la comunicazione, andiamo ad esprimere quello che proviamo, quello che pensiamo, i nostri sentimenti e le nostre emozioni. Quando non riusciamo a farlo, quando nella comunicazione non c’è tutta una parte emotiva-affettiva, rimangono appunto, ‘solo parole’”.

Come risolvere tutto questo? La parent coach non ha dubbi: ”Io credo che il segreto di una buona comunicazione parta proprio dall’ascolto. Nel momento in cui mi metto veramente in ascolto dell’altro. Ascoltare significa stare vicino, comprendere il suo punto di vista, fare delle domande. E soprattutto, non stare nella condizione di aver pronta la risposta. Io posso anche avere una comunicazione con l’altro stando in silenzio, perchè anche il silenzio è una forma di comunicazione. Ascoltando e cercando solo di capire”.

