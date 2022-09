Con ‘Abilmente Roma’ la fantasia diventa dolce nel salone della creatività di Ieg

Tornare in fiera non è mai stato così dolce per Abilmente, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group, che inaugura gli appuntamenti autunnali con Abilmente Roma, dal 22 al 25 settembre in Fiera di Roma.

Assoluta novità per la fiera dedicata alla community della manualità creativa di tutta Italia sarà infatti la nuova area speciale Cake&Dream, dedicata alle tante e diverse tecniche del Cake Design. Demo, contest e lezioni con professionisti del settore: Abilmente darà ad esperti o a semplici appassionati la possibilità di esprimere la propria fantasia in cucina.

IL LATO DOLCE DELLA CREATIVITÀ

Modeling, sculture in pasta di zucchero o in gum paste, disegni con l´aerografo, papier collè, decorazioni in crema al burro, scritte in cioccolato plastico: sono infinite le combinazioni di tecniche, materiali, colori e sapori per chi si cimenta nel goloso mondo del Cake Design. Abilmente Roma propone quattro giorni di corsi, workshop, dimostrazioni gratuite in collaborazione con la scuola di cucina e pasticceria Bake It! e Saracino, che porteranno in fiera 36 maestri pasticceri specializzati in Cake Design.

Durante la manifestazione si potranno vedere e votare le opere dei partecipanti a diversi contest in cui verranno premiati i dolci più belli.

Tra le categorie di gara le torte di Natale e i biscotti, le Event Cake e le placche decorate, i macarons e le frolle artistiche tridimensionali.

LABORATORI E CORSI PER TUTTI I GUSTI E LE ETÀ

Il Salone, che unisce all´offerta espositiva la proposta più completa di materiali, strumenti e novità di prodotto degli espositori più creativi d´Italia, oltre che una ricca proposta di corsi, workshop, laboratori e dimostrazioni live, per questa edizione capitolina propone un ricco programma di attività per grandi e piccini, tra letture animate a cura della Libreria ´Centostorie´ del Circuito Cleio e i laboratori per famiglie, corsi e dimostrazioni a cura dell´Associazione ´Strade Diffuse´ in cui si potrà dare libero sfogo alla creatività.

In Fiera a Roma arrivano poi i laboratori di calligrafia di The Quick Lazy Dog e l´area dedicata alle Arti di Filo, organizzata in collaborazione con la Corporazione delle Arti, che vedrà la presenza di scuole, associazioni, artigiane e ricamatrici che proporranno corsi, dimostrazioni ed esposizioni, nonché un´esposizione di abiti ricamati da parte delle associate alla Corporazione.

L´AUTUNNO DI ABILMENTE CONTINUA

Dopo l´edizione romana, Abilmente si sposterà a Vicenza, dove la manifestazione è nata nel 2005, dal 13 al 16 ottobre.

La settimana successiva, dal 20 al 23 ottobre, il debutto sotto la Mole con la prima edizione di Abilmente Torino, a Lingotto Fiere.

Infine, il 2022 di Abilmente si chiuderà con la seconda Abilmente Milano, al Superstudio Maxi, dal 3 al 6 novembre.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.abilmente.org/it e i canali ufficiali del Salone su Facebook, Instagram, Youtube.

Max