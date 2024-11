Conapi, al Merano Wine Festival il progetto che valorizza l’enogastronomia

Al Merano Wine Festival 2024 presente anche Conapi Nazionale, l’associazione che tutela le piccole e medie imprese italiane.

La Confederazione Nazionale Artigiani e piccoli imprenditori, nel corso dell’evento internazionale sull’eccellenza vinicola, ha colto l’occasione per lanciare un questionario finalizzato a raccogliere dati e comprendere le esigenze del settore.

L’iniziativa è volta a creare la Federazione Italiana dell’Enoturismo Sostenibile e dell’Enogastronomia, un progetto mirato a promuovere un’offerta turistica integrata che rispetti l’ambiente e valorizzi il patrimonio enogastronomico.

“Conapi Nazionale è un’organizzazione che rappresenta oggi più di 14.000 aziende. Siamo qui a Merano Wine Festival perché lanceremo presto la nostra Federazione Nazionale per il settore enoturistico ed enogastronomico. Con l’occasione abbiamo presentato il nostro questionario che ci servirà per raccogliere quelle che sono le esigenze di questo settore”, ha dichiarato a TeleAmbiente Basilio Minichiello, presidente CONAPI Nazionale.

Chi è Conapi

L’associazione, nata nel 1994 a Roma, oggi rappresenta 14.000 aziende italiane e oltre 44.000 dipendenti nei settori dell’artigianato, dei trasporti, dell’edilizia e i piccoli imprenditori. Conapi assiste le aziende in materia di lavoro, di rappresentanza contrattuale, di sicurezza e salute dei lavoratori e offre consulenze sindacali. L’obiettivo è quello di consolidare la struttura della Confederazione, per creare un ambiente costruttivo, produttivo e culturalmente sano, improntato sulla trasparenza, in cui le piccole e medie imprese possono trovare un riferimento sicuro.

