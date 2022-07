Concerti Blanco, l’impatto sulla viabilità. Saranno serate intense, di grande impatto per la mobilità di Roma sud quelle di Blanco a Roma.

Atac e Roma Capitale hanno predisposto un piano speciale per la mobilità. L’apertura dei cancelli è previsto alle 14.30, con le prime note, per i concerti guest, alle ore 20. “Visto l’alto afflusso atteso di spettatori”, si legge su Roma Mobilità, “il consiglio è di raggiungere l’evento per tempo e, considerando anche i possibili rallentamenti per la viabilità della zona, utilizzare là dove possibile il trasporto pubblico”.

L’area è raggiungibile con i bus della linea 664 (partenza da largo dei Colli Albani, dove c’è anche la fermata della metro A), attivi sino alle 2 di notte. La fermata bus più vicina (Capannelle – Appia Nuova) è distante 100 metri dall’ingresso principale. Per arrivare, in zona ci sono anche le linee 654 (ultima partenza alle 20), 118 (ultima partenza alle 23), 503 e 520 (ultime corse alle 23,30).

La fermata del treno, invece, è Capannelle e si trova a circa 700 metri dal luogo dellevento. Il servizio ferroviario che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzione Ciampino.

Il tempo impiegato dalla Stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti. Saranno messi a disposizione treni speciali per il ritorno, in partenza dalla stazione Capannelle per Ciampino e per Roma Termini. Il costo del biglietto dei treni speciali è di 2 euro, i biglietti standard Atac-Trenitalia non saranno validi per usufruire di questo servizio speciale.