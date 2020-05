Concerti Vasco Rossi: le nuove date del Vasco Non Stop Live Festival 2021

Vasco torna a cantare dal vivo. Una notizia che spezza l’assenza di note e musica in questo periodo d’emergenza. Il rocker di Zocca avrebbe dovuto esibirsi già quest’estate, il coronavirus ha scompigliato ogni piano. Eppure la voglia di rimettere piede sul palco è tanta, per regalare ancora emozioni alle centinaia di migliaia di fan che attendevano con ansia il nuovo tour del Blasco.

Sono state rese note, intanto, le nuove date del Vasco Non Stop Live Festival 2021, che farà tappa in diverse città d’Italia. Da Milano a Roma passando per Firenze e Imola. Vasco Rossi è carico, avrà un altro anno per caricarsi, e chissà magari regalare qualche altro inedito. Queste le nuove date del tour che partirà a giugno 2021.

Le nuove date del tour di Vasco

– 13 giugno 2021 agli I-DAYS di Milano

– 18 giugno a Firenze Rocks (Visarno Arena)

– 22 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

– 26 e 27 giugno al Circo Massimo Rock in Roma.

Oltre 360.000 tagliandi erano già stati venduti: chi ha acquistato il biglietto non dovrà fare altro che tenerlo fino alla prossima estate. Per chi invece volesse un rimborso può rivenderlo legalmente sul sito dove lo ha acquistato, o può richiedere un voucher dello stesso valore entro il 26 giugno. Per ingannare l’attesa Vasco è tornato in sala di registrazione. Nuove canzoni programmi o semplice voglia di tornare alla normalità? Presto per dirlo, ma una cosa è certa: il Blasco è carico.