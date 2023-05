Concerto 1 maggio, Crosetto risponde a Rovelli: “Non sa di cosa parla, faccia il fisico”

(Adnkronos) – “Rovelli non sa di che parla, gli mando un abbraccio pacifico e lo invito a pranzo per fargli conoscere la persona”. Lo dice il ministro della Difesa Guido Crosetto al sito di ‘Repubblica’ replicando alle parole del fisico dal palco del concerto del 1 maggio.

“Io lavoro per la pace, non faccio il pacifista ma faccio il ministro. Lui faccia il fisico. Quando cambia settore compie qualche scivolone -prosegue Crosetto-. Basta che nel suo studio dell’Ucraina non sbagli la parte per cui lavorare, perché normalmente chi è pacifista poi è per i russi. Qui invece siamo tutti per la pace in Ucraina”. “Bisogna anche conoscere cosa si è fatto prima. Quando avrà tempo lo inviterò a pranzo così gli faccio conoscere la persona e dorme tranquillo”, conclude Crosetto.