Concerto vigilia di Natale in Vaticano: stasera in tv con Federica Panicucci. Ospiti: Mahmood, Elisa, Lionel Richie, Susan Boyle

Concerto vigilia di Natale in Vaticano: stasera in tv con Federica Panicucci....

Come da tradizione questa sera Canale 5 trasmetterà, per la vigilia di Natale, il concerto in Vaticano con numerosi artisti italiani e internazionali. Rispetto alle ultime edizioni in cui come conduttore c’era Gerry Scotti, questa volta a presentare la serata sarà Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque.

Concerto di Natale: fra gli ospiti anche Arisa, Simone Cristicchi, Fabio Rovazzi, Noemi, Bonnie Tyler, Mireille Mathieu

In attesa del concerto a Bari per il 31 dicembre, anch’esso affidato alla simpatia di Federica Panicucci, la conduttrice potrà quindi presentare la serata della vigilia di Natale per la seconda volta in carriera, dopo l’esperienza del 2016.

Grande attesa per il cast del concerto, fra tutti sicuramente si aspetta la performance di Mahmood e quella di Elisa. Fra gli ospiti internazionali, due nomi su tutti: Lionel Richie e Susan Boyle.

Il concerto è stato registrato il 14 dicembre con la partecipazione di numerosi altri artisti. Fra questi Arisa, Simone Cristicchi, Noemi, Fabio Rovazzi, Alma Manera, Andrea Griminelli, Fabio Armiliato, Giorgio Albiani e Davide Merlini.

Oltre ai già citati big stranieri ci saranno anche Bonnie Tyler e Mireille Mathieu oltre all’ecuadoriano Leo Rojas. Il concerto è disponibile anche in streaming online con l’app o il sito Mediaset Play.