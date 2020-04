Concertone del Primo Maggio: via Teulada sostituirà P.zza San Giovanni, con gli artisti video-collegati

Con gli anni è divenuto l’alternativa della musica ‘indipendente’ rispetto al canonico appuntamento sanremese, costruendo lentamente intorno a se un’aurea di credibilità e – più o meno – qualità musicale.

Dunque, l’appuntamento con l’ormai storico ‘Concertone del 1° Maggio’, notoriamente affiancato all’iniziativa dei sindacati per la festa dei lavoratori, non poteva certo fermarsi davanti al Coronavirus.

La diretta venerdì 1 maggio su Raitre

Così nel rispetto delle misure e delle restrizioni in atto, ovviamente per questa edizione la location romana di Piazza San Giovanni sarà sostituita dagli studi Rai di via Teulada, che diverranno la ‘base’ intorno alla quale, ciascuno da diverse location – persino da casa – gli artisti convoglieranno le loro live-performances. Dunque una sorta di show ‘corale’, quello che andrà in onda venerdì 1 maggio, esclusivamente trasmesso da Raitre.

Quest’anno più che mai la Triplice punta sulla sicurezza

Sotto l’egida de ‘Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”’, lo slogan scelto per quest’anno dalla ‘Triplice’ (Cgil, Cisl e Uil), il Concerto è sempre prodotto e realizzato da iCompany, con la direzione artistica di Massimo Bonelli.

Se il cast verrà svelato nei prossimi giorni (compresi i tre vincitori del contest ‘Primo maggio next’), sappiamo ad esempio che molti dei live verranno realizzati presso all’Auditorium Parco della Musica della Capitale dove, per l’occasione, verrà installato l’Auditorium ‘Stage Primo Maggio 2020’.

