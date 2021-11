Concessioni balneari Lazio: proroga Consiglio di Stato

Doccia fredda per i titolari di concessioni balneari. Il Consiglio di Stato ha depositato il 9 novembre due sentenze relative alla proroga automatica delle concessioni sulle spiagge italiane fino al 2033, stabilita dal governo italiano, in contrasto con la liberalizzazione prevista dalla direttiva europea Bolkestein e per la quale l’Italia è già stata messa in mora dall’UE.

“Le concessioni di beni demaniali per finalità turistico–ricreative – mette nero su bianco l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato – rappresentano autorizzazioni di servizi ai sensi dell’art. 12 della direttiva c.d. servizi, come tali sottoposte all’obbligo di gara”.

“Non vi è quindi alcuna ragionevole connessione tra la proroga delle concessioni e le conseguenze economiche derivanti dalla pandemia – sottolinea inoltre il Consiglio di Stato – presentandosi semmai essa come disfunzionale rispetto all’obiettivo dichiarato (ovvero la libera concorrenza, ndr) e di fatto diretta a garantire posizioni acquisite nel tempo”.