Concessioni balneari: stop alla proroga e gare dal 2024. Misure ‘paracadute’ per i proprietari di piccole lidi e quanti gravati da mutui

Spesso si è discusso circa le contrastanti concessioni balneari che in alcuni casi, si sono dimostrate sin troppo ‘generose’ da parte del Demanio, quando invece non esattamente eque per alcuni operatori balneari, spesso ‘minori’, in alcuni casi finiti anche nel mirino della criminalità organizzata che qui, come in tutte le attività di svago e ristoro, tendono ad investire i proventi illeciti delle loro attività criminali.

Concessioni balneari: stop al regime di proroga precedentemente stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato

Ed oggi è stata diffusa una nota che, in merito alle concessioni balneari, annuncia uno stop al regime di proroga, precedentemente stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 ottobre scorso, secondo cui dal 1 gennaio 2024 saranno messe a gara.

Concessioni balneari: premessi gli investimenti e le migliorie, saranno stanziati interventi per agevolarne l’opera

Prefigurando quindi migliorie ed inve’ stimenti per alzare l’asticella della qualità dei servizi – ‘condizione sine qua non per ottenere la concessione– ed interventi mirati per non far pesare sugli utenti le spese attraverso rincari spesso insensati, come nel caso di lettini ed ombrelloni, affittati a prezzi assurdi, o condizioni igienico sanitarie indegne.

Concessioni balneari: previste misure ‘paracadute’ per agevolare i proprietari di piccole lidi e quanti gravati da mutui

Norme ed adeguamenti che, a quanto sembra, saranno affrontati nell’ambito del Cdm previsto per questa sera – ma non ancora convocato – All’interno della norma dovrebbero essere inserite anche delle misure ‘paracadute’, volte ai proprietari dei piccoli lidi, e a vantaggio di quanti sono stati recentemente costretti a ricorrere a dei mutui per apportare ammodernamenti e migliorie alle loro strutture.

Questo quanto sarà valutato in un incontro al quale prenderanno parte il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, le Regioni, Anci e Upi.

