Conclusa la Festa dell’Albero nelle scuole di Cerveteri

CERVETERI – Si è conclusa con la visita ai bambini e le bambine della scuola delle Due Casette l’edizione 2024 della Festa dell’Albero. Primo cittadino, vicesindaco e assessore alla Sostenibilità, insieme al personale della Multiservizi, hanno fatto visita alle scuole etrusche per mettere a dimora, insieme ai bambini, degli alberi. «Un’iniziativa che non si limita alla sola giornata in cui vengono effettuate le piantumazioni, ma che abbraccia un periodo più lungo e ricco di iniziative», ha evidenziato l’assessore alla Sostenibilità ambientale, Francesca Appetiti. «Infatti, quando ci rechiamo nelle scuole per incontrare le varie classi – prosegue l’assessore – abbiamo di fronte a noi bambini sempre estremamente preparati e sensibili sulle tematiche di sostenibilità ambientale e rispetto della natura, merito soprattutto del lavoro svolto in classe con le docenti e anche delle loro famiglie, che già nella quotidianità insegnano loro il rispetto e l’importanza dell’ambiente, partendo dalle semplici regole di educazione civica fino a quelle legate al corretto conferimento e giusta differenziazione dei rifiuti». «Quello della Festa dell’Albero è una manifestazione che si rinnova da tantissimi anni ed al quale come Amministrazione siamo fortemente legati – ha aggiunto il sindaco Elena Gubetti – Crediamo infatti che i valori di tutela e rispetto ambientale debba partire proprio quando si è piccoli, proprio come lo sono i bambini e le bambine che ci hanno accolto a scuola in queste settimane. L’appuntamento con le scuole, è già fissato per il prossimo anno: torneremo per piantumare nuove alberature e per vedere quanto quelle messe a dimora quest’anno siano cresciute e diventate rigogliose». ©RIPRODUZIONE RISERVATA