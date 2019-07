‘Concorrenza sleale’: Moretti contro il Csc

Nel calcio-mercato è una costante. Ma è un fatto ‘nuovo’ se letto in un’ottica artistica, nel senso che raramente si era vista una simile querelle in ambito cinematografico, in termini di ‘accordi’ ed esclusive. Fatto sta che un regista-attore del calibro di Nanni Moretti, è dovuto ‘uscire allo scoperto’ per denunciare una ‘questione’ che lo vede contrapporsi addirittura al Centro Sperimentale di Cinematografia (Csc).

A quanto si apprende, a monte del litigio vi è ‘Saremo giovani e bellissimi‘ un lungometraggio del 2018, che ha segnato il debutto alla regia di Letizia Lamartire. Ebbene, la pellicola risulta presente in due contesti ben differenti: nella rassegna intitolata al cinema italiano, del Centro Sperimentale Italiano (gratuita), e in quella del Nuovo Sacher – di Nanni Moretti – intitolata ‘Bimbi belli‘, qui con un ingresso di 7 euro, per assistere a tutte le proiezioni si pagano invece 30 euro.

Una concomitanza antipatica per il regista di ‘Caro Diario‘, che ha deciso di inviare una mail ai suoi spettatori più fedeli, spiegando che “Il film ‘Saremo giovani e bellissimi’ di Letizia Lamartire previsto per mercoledì 10 luglio è stato escluso dalla rassegna ‘Bimbi belli’. Il film è stato presentato domenica 7 luglio nella manifestazione ‘Per il cinema italiano’ che si tiene nell’arena di Santa Croce in Gerusalemme con una proiezione gratuita, all’interno di una rassegna organizzata dal Centro Sperimentale di Cinematografia (produttore e distributore del film), dal Ministero dei Beni Culturali e da Cinecittà Luce”.

Quindi, ha commentato Moretti, si tratta di una “Concorrenza sleale addirittura da istituzioni pubbliche”, se ne deduce ovviamente che “sarebbe incomprensibile, oltre che scorretto verso il pubblico del Nuovo Sacher, programmare un film a pagamento quando, tre giorni prima, è stato presentato gratuitamente in un’altra arena. Al suo posto verrà proiettato il film ‘Troppa grazia’ di Gianni Zanasi. Ci dispiace per il disagio”.

Si attende ora una risposta ufficiale da parte del Centro Sperimentale di Cinematografia il quale, per il momento, dal suo sito si è limitato soltanto a commentare positivamente l’andamento della sua rassegna filmica…

Max