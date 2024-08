Concorso nazionale “Velletri residenza d’artista”: aperte le iscrizioni

La Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri, in collaborazione con il Comune di Velletri e la Banca Popolare del Lazio, annuncia il concorso nazionale di recitazione “Velletri residenza d’artista”. Il concorso è aperto a tutti gli attori e le attrici, professionisti e dilettanti, che abbiano compiuto 18 anni. I partecipanti possono presentarsi con monologhi o dialoghi di loro scelta. Le esibizioni si terranno presso il Teatro Artemisio – Volonté il 29 e 30 novembre 2024, alle ore 21. Il concorso mira a promuovere la pratica teatrale e a valorizzare la cultura scenica. Ogni edizione celebrerà una figura culturale legata a Velletri, e quest’anno omaggia Gian Maria Volonté, con focus sul teatro civile.

Aggiornamento ore 09.00

La Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri, con l’appoggio del Comune e della Banca Popolare del Lazio, organizza la prima edizione del concorso nazionale di recitazione “Velletri residenza d’artista”. L’iniziativa è aperta a tutti i maggiorenni, senza distinzione di professionalità, e offre l’opportunità di esibirsi in un contesto prestigioso. I partecipanti devono presentare un monologo della durata massima di 5 minuti o un dialogo di massimo 8 minuti, sia in italiano che in dialetto. Il concorso è stato creato con l’intento di favorire la diffusione della cultura teatrale e cinematografica, offrendo una piattaforma di espressione per talenti emergenti e affermati.

Aggiornamento ore 11.00

Le performance avranno luogo presso il Teatro Artemisio – Volonté, un luogo simbolico per la città di Velletri. Le serate del 29 e 30 novembre 2024 saranno dedicate alla rappresentazione dei brani scelti dai partecipanti. Il teatro civile è il genere prescelto per questa prima edizione, in omaggio al celebre attore Gian Maria Volonté, a trent’anni dalla sua scomparsa. I partecipanti sono incoraggiati a presentare opere che richiamino, in maniera diretta o indiretta, la tematica dell’edizione o la figura di Volonté. L’accesso al pubblico permetterà agli spettatori di godere di una varietà di interpretazioni, offrendo un’opportunità unica di fruire di una gamma diversificata di espressioni teatrali.

Il concorso accoglie sia opere edite che inedite, con l’unica condizione che siano in linea con il tema indicato. Le iscrizioni sono aperte dal 5 agosto 2024 e chiuderanno il 30 settembre 2024. Gli interessati possono registrarsi e reperire tutte le informazioni necessarie sul sito ufficiale fondarc.it. Le selezioni finali dei partecipanti verranno effettuate entro il 30 ottobre 2024. È importante notare che, in caso di opere coperte da diritto d’autore, l’organizzazione si farà carico dei costi SIAE.

Aggiornamento ore 16.00