Concorso Straordinario TER Scuola 2023, novità e numero posti

(Adnkronos) – Nuovo concorso scuola per docenti del 2023 in arrivo. Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre è stato pubblicato il Decreto di autorizzazione all’avvio delle procedure per il Concorso straordinario TER: il bando dovrebbe uscire entro la fine del mese. Il concorso prevede l’assunzione di 30.000 (30.216) nuovi docenti, di cui 21.101 su posto comune e 9.115 su posto di sostegno. Si tratta di un primo passo, necessario, per lo svolgimento della procedura concorsuale. Il concorso riguarderà sia la scuola dell’infanzia e primaria che la secondaria di primo e secondo grado.