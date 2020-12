Condanna blogger Zhang Zhan, Meloni contro la Cina: “In galera chi ha il coraggio di dire la verità. In Italia il governo tace”

Ieri, lunedì 28 dicembre, Zhang Zhan, ex avvocata e blogger, è stata condannata a quattro anni di carcere dal tribunale di Shangai, in Cina. Zhan, tramite social media, aveva duramente criticato il governo cinese per aver agito senza dare “informazioni sufficienti” sulla prima fase della pandemia a Wuhan. Ciò su cui sta indagando, proprio in questi giorni, un team internazionale di esperti per valutare le responsabilità di Pechino sulle origini e sulla diffusione del virus.

La vicenda non è sfuggita a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che, nel riprendere la notizia, ha attaccato il governo italiano di “servilismo” nei confronti del gigante asiatico.

Meloni: “Cina minimizza responsabilità”

“Zhang Zhan, detenuta da maggio – ha scritto Meloni su Twitter – è stata condannata a quattro anni di carcere. La sua colpa è aver documentato con video diffusi sul web l’inizio della pandemia da coronavirus a Wuhan nei giorni in cui il regime cinese nascondeva quello che stava succedendo”. Poi la stoccata al governo Conte. “La Cina comunista, che oggi minimizza le proprie responsabilità sulla diffusione del Covid e che afferma di aver totalmente sconfitto la pandemia, mette in galera chi ha avuto il coraggio di raccontare la verità. Il governo italiano non ha proprio nulla da dire su questo ennesimo sopruso compiuto da Pechino? Il suo servilismo nei con confronti della Cina gli impedisce di chiedere la liberazione della coraggiosa Zhang Zhan”.

Mario Bonito