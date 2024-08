Confagricoltura: la nuova frontiera dell’agricoltura al Meeting di Rimini

Sostenibilità del lavoro agricolo e contrasto al caporalato; innovazione scientifica e tecnologica per migliorare produttività e competitività, garantendo la sicurezza alimentare; utilizzo di energia sostenibile per ridurre i costi e proteggere l’ambiente; collaborazioni per potenziare le filiere agroalimentari; macchinari agricoli avanzati; agricoltura biologica, miele, e prodotti tipici; progetti di inclusione per le fasce più vulnerabili. Questi i temi centrali dell’agricoltura del futuro, presentati dal 20 al 25 agosto nello spazio espositivo di Confagricoltura al Meeting per l’Amicizia tra i Popoli: un’area di 200 metri quadrati situata nel padiglione A3 della Fiera di Rimini.

Il 20 agosto ha avuto luogo un incontro dedicato alla nona edizione di “Coltiviamo Agricoltura Sociale”, il concorso promosso da Confagricoltura, Senior L’età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete Fattorie Sociali e l’Università di Roma Tor Vergata.

L’iniziativa mira a sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali che uniscono sostenibilità e innovazione, favorendo la crescita del capitale umano (le candidature resteranno aperte fino al 23 ottobre 2024). Il giorno successivo, 21 agosto, alle 11:00, si è tenuto un evento su “Agroenergie: il supporto verde alla circolarità”, in cui Confagricoltura ed Enel hanno discusso delle nuove prospettive dell’energia verde, con un focus sulle agroenergie come elemento chiave per la transizione ecologica e per ridurre i costi di produzione nelle aziende agricole.

Il 22 agosto, Agriturist Emilia-Romagna ha esaminato il fenomeno in espansione delle vacanze nelle aziende agricole, un trend che promuove la conoscenza dei territori, delle tradizioni e dei prodotti locali, valorizzando così il settore primario. Nel pomeriggio, alle 17:00, Paolo Valentino, noto corrispondente del Corriere della Sera, ha presentato il suo libro “Nelle vene di Bruxelles. Storie e segreti della capitale d’Europa”, in un dialogo con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e con il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti.

