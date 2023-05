Confapi Salute, università e ricerca: Michele Colaci nuovo è il nuovo presidente dell’Unione di Categoria per il triennio 2023-2026

Il Consiglio Nazionale di Confapi Salute, Università e Ricerca, riunitosi oggi a Roma, ha eletto Michele Colaci alla presidenza dell’Unione di Categoria per il triennio 2023-2026

Colaci, piemontese, 53 anni, è Presidente di Api Torino Sanità e amministratore di società operanti nel campo dei servizi alla persona. Succede a Francesco Rocca dal 2021 alla guida di Confapi Sanità e oggi governatore della Regione Lazio.

“La sanità privata – spiega il neopresidente – rappresenta un asset fondamentale per i cittadini. Il nostro servizio sanitario assicura la gratuità delle cure attraverso una libera scelta tra strutture pubbliche e private in convenzione. Non siamo quindi in competizione con il servizio pubblico ma vogliamo continuare all’insegna dell’efficientamento organizzativo a rafforzare l’offerta sanitaria. Nostro obiettivo è stato e resta quello di collaborare con le Istituzioni perché riteniamo che lo scopo della sanità privata sia quello di integrare e risolvere le criticità del Sistema Sanitario nazionale”.

Tre i punti principali presentati da Colaci: il taglio delle liste d’attesa, la domiciliarità e il contratto collettivo.

“Il SSN – spiega – può attraverso il proprio personale fornire prestazioni in base a parametri ben precisi. Il privato si propone di integrare e ampliare la gamma di servizi a partire subito dall’abbattimento delle liste d’attesa. Il nostro contributo può essere molto importante anche per quel che riguarda i servizi di domiciliarità: le strutture private, attraverso il sistema del convenzionamento, possono rappresentare un aiuto fondamentale per quei servizi che il Sistema sanitario pubblico non è in grado di realizzare. Infine lavoreremo affinché si arrivi alla stesura di un contratto collettivo nazionale di lavoro unico dei servizi sociosanitari”.

