Confartigianato Viterbo: «Acquistiamo locale»

“Acquistiamo locale” è la campagna con la quale Confartigianato invita a regalare e a regalarsi prodotti a valore artigiano made in Italy, espressione della creatività e della tipicità delle imprese dei tanti, diversi territori italiani. Secondo le previsioni elaborate da Confartigianato, per le feste di Natale gli italiani spenderanno, a dicembre, 26,5 miliardi di euro, vale a dire il 27,6% in più della media annuale. Come di consueto, le proposte degli artigiani di Confartigianato Viterbo per la tavola delle feste superano anche quest’anno ogni aspettativa. Limited edition, materie prime a km0, dolci personalizzabili, attenzione alle richieste della clientela, eleganza e originalità delle confezioni: un prodotto fatto a mano e buonissimo da mangiare o bere è anche il cadeux ideale da regalare a Natale. A Viterbo le proposte delle pasticcerie Lombardelli, Casantini e Polozzi spaziano dalle varianti classiche di panettoni alle novità, tra cui il gusto al caffè corretto e alla crema di limoncello. E poi anche pandoro, pangiallo viterbese, diversi tipi di torrone, creme spalmabili. Panettoni al cioccolato con pasta al cacao, gocce di cioccolato, glassato al fondente e riccioli di cioccolato sono tra i prodotti realizzati dalla pasticceria Mille Voglie di Valentano, mentre il birrificio artigianale Aut Aut di Grotte di Castro propone, oltre alle classiche confezioni della loro pluripremiata birra, anche il panettone artigianale con marroni di Latera e rum in abbinamento al gel della loro iconica smoked Fumo di Londra e a una bottiglia da 75cl della stessa bevanda. Pistacchio, lampone e cioccolato, classico, triplo cioccolato e caramello salato sono le varianti del panettone proposte quest’anno da Il Borgo1957 di Bagnaia, mentre alla torrefazione Caffè Pe-Fè di Orte si possono trovare confezioni realizzate a mano non solo con le migliori miscele di caffè, ma anche con chicchi ricoperti al cioccolato, gelatine di caffè, cioccolato e cremini ripieni. “Acquistiamo locale” non vuole essere soltanto un mero invito al consumo, ma anche un impegno a valorizzare la cultura imprenditoriale delle pmi italiane, il gusto per il bello, il buono e il ben fatto frutto del lavoro degli artigiani. «Un investimento che Confartigianato invita a fare – dice segretario dell’associazione di Viterbo, Andrea De Simone – in eccellenza, sostenibilità e identità culturale. Uno slogan, ‘Acquistiamo locale’, che porta con sé una profonda dimensione etica e relazionale, una dimensione che qualifica la nostra terra e il nostro modo di essere, di vivere. Comprare e regalare prodotti artigianali del territorio è una scelta consapevole, responsabile e sostenibile che contribuisce a rinsaldare il rapporto di fiducia tra imprenditori e cittadini nelle nostre comunità».