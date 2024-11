Conference League, Apoel Nicosia-Fiorentina 2-1

(Adnkronos) – L'Apoel Nicosia batte 2-1 la Fiorentina in un match valido per la terza giornata di Conference League, disputato al Neo Gsp Stadium della città cipriota. Per i padroni di casa in gol nel primo tempo Donis al 37' e Abagna al 46', per gli ospiti a segno Ikoné al 29' della ripresa. In classifica i viola restano fermi a quota 6, mentre l'Apoel sale a quota 4. Tra tre settimane altro avversario cipriota per i gigliati che affronteranno in casa il Pafos, mentre l'Apoel farà visita ai norvegesi del Molde. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)