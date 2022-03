Conference League, la Roma affronterà il Bodo nei quarti

Il gol di Abraham quasi allo scadere ha regalato ieri alla Roma l’accesso ai quarti di finale di Conference League. Un obiettivo importante per Mourinho, che si conferma maestro in questo genere di competizioni.

Oggi, a Nyon, l’urna ha decretato gli accoppiamenti per la fase successiva della competizione. La Roma, nei quarti, affronterà il Bodo/Glimt. Il doppio confronto si dividerà in questo modo: andata in Norvegia il 7 aprile, gara di ritorno all’Olimpico il 14 aprile.

La Roma ritrova i norvegesi dopo il doppio confronto dell’andata: il Bodo, in casa, spazzò via i giallorossi con 6 gol, per poi pareggiare (2-2) il ritorno all’Olimpico. Risultato: brutta figura e sfogo di Mourinho che se la prese con i suoi giocatori.

Tra poche settimane il portoghese avrà la possibilità di riscattare la figuraccia. Intanto, di seguito, il tabellone disegnato dall’urna di Nyon oggi:

Bodo/Glimt (Nor) – ROMA (ITA)

Feyenoord (Ned) – Slavia Praga (Cze)

Marsiglia (Fra) – Paok Salonicco (Gre)

Leicester (Eng) – Psv Eindhoven (Ned)

SEMIFINALI (andata 28 aprile, ritorno 5 maggio)

vincente Leicester/Psv – vincente Bodo/Glimt/ROMA

vincente Feyenoord/Slavia Praga – vincente Marsiglia/Paok Salonicco.