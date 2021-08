Conference League, Roma-Trabzonspor: orario e dove vederla in Tv

La Roma di Mourinho vuole fare tre su tre, con annesso passaggio del turno. L’occasione per l’en plein si presenterà domani sera, nella gara di ritorno valida per i preliminari di Conference League contro i turchi del Trabzsonspor. All’andata è finita 2-1 per i giallorossi, a cui basta anche un pareggio per passare il turno.

Dopo la vittoria sulla Fiorentina la Roma punta a alla partenza perfetta. Mourinho sta pensando di riproporre tutti gli undici scesi in campo nella gara d’esordio in campionato con la Fiorentina. Compreso Abraham, autore di una prestazione da applausi, fatta di due assist e un’espulsione rimediata.

Roma-Trabzonspor, in programma giovedì 26 agosto alle 19, sarà visibile sui canali Sky Sport, per la precisione su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Su Sky anche l streaming, attraverso l’app Sky Go sarà possibile vedere la partita ovunque vi troviate.

Roma, la probabile formazione

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.